Dacourt : “Ce qui va être difficile pour Mauricio Pochettino, c’est la gestion du groupe”

Le PSG a réalisé un mercato tonitruant dans le sens des arrivées : Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Lionel Messi sont venus étoffer un effectif déjà bien fourni. Dès lors, avec autant de stars au sein d’un même vestiaire, certains s’interrogent sur la propension de Mauricio Pochettino à gérer tout ce beau monde. Sur le plateau du Canal Football Club, Olivier Dacourt a soulevé l’importance de cette cohésion qui doit régner pour triompher, notamment en Ligue des Champions.

Et pour illustrer ses propos, le consultant donne comme exemple son expérience personnelle du côté de l’Inter lors de la saison 2006-2007 : “Ce qui va être difficile pour Mauricio Pochettino, c’est la gestion du groupe. La recette c’est la cohésion. S’il n’y a pas de cohésion, cela peut très vite devenir compliqué. Nous (l’Inter saison 2006-2007, NDLR) on avait des Argentins qui étaient à gauche, les Brésiliens à droite, et nous étions la Suisse au milieu. On était tellement fort qu’on gagnait en championnat, mais en Ligue des Champions, où quand on est en difficulté il faut être soudé, on s’est fait sortir en huitième par Valence. Et là, le vestiaire a explosé.“