Avant son match face à l’OM ce dimanche soir, le PSG suivra attentivement les résultats du LOSC et de l’OL. En effet, les Lillois (1er, 48 pts) et Lyonnais (2e, 46 pts) devancent le PSG (45 pts) au classement après 23 journées de championnat. Ce soir à 19 heures (la chaîne Téléfoot), les Gones reçoivent le RC Strasbourg au Groupama Stadium, à l’occasion de la 24ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Rudi Garcia a sorti l’équipe-type, à l’exception de Jason Denayer, blessé. Ainsi, le milieu de terrain sera occupé par Thiago Mendes, Houssem Aouar et Lucas Paqueta. En attaque, le trio Karl Toko-Ekambi, Tino Kadewere et Memphis Depay est aligné. De son côté, le RCSA articule son équipe en 4-2-3-1 avec la titularisation d’Habib Diallo à la pointe de l’attaque. Ce sont les Lyonnais qui dominent le début de match et qui se procurent la première grosse occasion du match. Sur un corner, Aouar est trouvé et déclenche une frappe qui est stoppée par Kawashima (5e). Les Strasbourgeois n’arrivent pas à se montrer et vont rapidement se retrouver à dix. Pour une faute sur Thiago Mendes, Thomasson reçoit un carton jaune. Mécontent de la décision, le milieu de terrain conteste cet avertissement avec véhémence. L’arbitre décide alors que lui infliger un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion (15e). Strasbourg va donc devoir jouer à 10 pendant 75 minutes. Lyon ne va pas attendre pour réussir à prendre l’avantage. Sur une erreur strasbourgeoise, Aouar récupère le ballon et lance en profondeur Depay. Le capitaine lyonnais contrôle et trompe Kawashima d’une frappe croisée du droit (1-0, 20e). Depay est proche du doublé mais Kawashima repousse sur son poteau un coup franc de Depay (26e). Ce n’est que partie remise pour Lyon qui va inscrire un deuxième but par l’intermédiaire de Toko-Ekambi qui pique sa frappe pour tromper le gardien japonais (2-0, 30e). Lyon va poursuivre sa domination se procurant deux occasions (32e, 34e) avant de rentrer aux vestiaires sur ce score de 2-0, qui lui permet de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1.

La seconde période débute par une frappe cadrée de Strasbourg, la première du match pour les Alsaciens (48e). Une deuxième mi-temps qui ronronne. Lyon maîtrise toujours le ballon mais n’arrive pas à se procurer d’occasions franches. Lyon semble piocher physiquement. Mais une faute de main à l’entrée de la surface va permettre à Depay de frapper un coup franc très bien placé. Le Néerlandais va propulser ce coup franc dans le but strasbourgeois (3-0, 68e). Un but qui scelle pratiquement la rencontre. Les Lyonnais vont continuer à avoir la maîtrise sur le ballon et réussir à s’offrir une belle victoire. Avec ce succès, Lyon prend provisoirement la tête de la Ligue 1 avec un point d’avance sur Lille et quatre sur le PSG. Les deux adversaires lyonnais pour le titre devront répondre dimanche avec des matches contre Nantes et Marseille.

XI de l’OL (4-3-3) : Lopes – Dubois, Marcelo (Benlamri, 72e), Diomandé (De Sciglio, 88e), Cornet – Paqueta, Thiago Mendes, Aouar – Kadewere (Slimani, 72e), Depay (Cherki, 72e), Toko Ekambi (Da Silva, 88e).

XI de Strasbourg (4-2-3-1) : Kawashima – Caci, Mitrovic, Djiku, Carole – Aholou (Liénard, 67e), Prcic (Sissoko, 67e) – Zohi (Chahiri, 78e), Thomasson, Waris (Bellegarde, 77e) – H. Diallo.