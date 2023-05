Tribune CS – Real Madrid / Manchester City

Les demi-finales aller de Ligue des champions débutent ce mardi avec un choc alléchant entre le Real Madrid et Manchester City (21h sur RMC Sport et Canal Plus Foot).

C’est l’affiche de ces demi-finales de la Ligue des champions. Comme la saison passée, le Real Madrid et Manchester City se retrouvent à ce stade de la compétition. Un choc entre deux favoris au titre. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti n’a pas réservé de surprise dans son onze de départ. Eduardo Camavinga continue d’être utilisé au poste de latéral gauche. De son côté, Karim Benzema est associé à Vinicius et Rodrygo en attaque. En face, Pep Guardiola a aussi sorti l’artillerie lourde avec Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, İlkay Gundogan et Erling Haaland.