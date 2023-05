Une lutte entre le PSG et Newcastle pour José Dinis Rodrigues

Si le PSG cherche à renforcer son effectif professionnel avec des joueurs confirmés, il travaille également pour dénicher les talents de demain. À cette occasion, le club parisien lorgne sur José Dinis Rodrigues, attaquant de Braga.

En plus de l’équipe première, Luis Campos travaille pour attirer les futurs talents. Et depuis quelques temps, les Rouge & Bleu sont associés à de nombreux jeunes prometteurs des différents championnats européens à l’image de Luka Vuskovic. Et le conseiller sportif prospecte également sur son terrain de jeu favori : le Portugal. En effet, selon les dernières informations de Record, le PSG serait intéressé par l’attaquant de Braga, José Dinis Rodrigues (17 ans, juin 2024).

Braga refuse de passer à côté du potentiel de son joueur

Comme le rapporte le média lusitanien, l’attaquant de 17 ans attise les convoitises des clubs européens. Le Portugais d’1m85 est suivi de près par le PSG et Newcastle, notamment après son championnat d’Europe des moins de 17 ans où il a inscrit 2 buts en 5 matches. Mais, le club portugais ne compte pas lâcher son joueur aussi facilement. Ces derniers mois, il est passé des moins de 19 ans à l’équipe B, après avoir fait un bref passage chez les moins de 23 ans. Une ascension exponentielle qui donne envie au club de Braga de conserver son joueur. Toujours selon Record, le président du club, António Salvado, « refuse de négocier compte tenu du potentiel de l’attaquant. » Mais reste à savoir si l’actuel 5e de Liga Portugal Bwin résistera aux arguments du PSG et de Newcastle. Autre critère qui pourrait jouer en faveur des Rouge & Bleu, le club de Braga est détenu à hauteur de 21,67% par QSI, l’actuel actionnaire du PSG.

