Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 1er novembre 2022. Quel joueur pour remplacer Neymar Jr, suspendu, face à la Juventus Turin, le duel en charnière centrale entre Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos et la montée en puissance d’Ethan Mbappé.

Dans son édition du joueur, L’Equipe se demande quelle charnière privilégiera Christophe Galtier pour le match face à la Juventus Turin. En effet, avec le retour de Presnel Kimpembe, le coach parisien aura tous ses défenseurs centraux à sa disposition et devra faire un choix dans son schéma en 4-3-1-2. Et à moins d’un retour surprise du 3-4-3, un des trois axiaux devra prendre place sur le banc. Et chaque joueur a ses caractéristiques, son profil de jeu et ses objectifs. Après une saison marquée par les blessures, Sergio Ramos renait depuis le début de saison. Dès qu’il était disponible, l’Espagnol a disputé l’intégralité des matches, preuve de son importance aux yeux de Christophe Galtier. De plus, « il s’affirme comme l’un des hommes forts du vestiaire dans un style plus direct que Marquinhos (…) Avec son palmarès et son leadership naturel, il en impose et apporte quelque chose dont manque ce groupe », explique L’E. Cependant, ses performances sportives ne donnent pas entièrement satisfaction. Âgé de 36 ans, l’Espagnol éprouve de grosses difficultés dans les couvertures et la gestion de la profondeur. Capable d’évoluer axe gauche ou droit, « il est plus complémentaire de Marqui. » Depuis son arrivée au PSG, il est toujours invaincu et a établi un record avec 30 matches sans défaite.

Concernant Marquinhos, il est le joueur de champ le plus utilisé de la saison. Et pour cause, Christophe Galtier a une haute confiance en son capitaine. Premièrement, le Brésilien affiche un état d’esprit irréprochable. « Il se plie aux décisions du staff et s’efforce de les mettre en oeuvre sur la pelouse, même quand il est moyennement convaincu, comme ça a pu arriver par le passé. » De plus, il possède une grosse expérience en disputant sa 10e saison chez les Rouge & Bleu. « Même s’il a connu plusieurs moments de creux depuis deux ans, il reste une valeur sûre et retrouve de la consistance avec la défense à quatre. » Cependant, il est parfois léger dans les duels.

Enfin, Presnel Kimpembe a fait son grand retour en tant que titulaire face à Troyes (4-3) après plus de six semaines d’absence en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Impliqué sur deux des trois buts troyens, le Titi a besoin de jouer pour retrouver toutes ses capacités. « Christophe Galtier le sait et entend accompagner sa montée en régime. » Le coach et son staff apprécient ce que l’international français dégage en interne, notamment avec les jeunes. Seul gaucher parmi les trois défenseurs, Presnel Kimpembe a aussi une expérience et une complémentarité avec Marquinhos. « Actuellement en discussions pour prolonger (son contrat expire en juin 2024), le rôle qu’on lui accorde dans l’équipe ne peut être anodin », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur la montée en puissance d’Ethan Mbappé. Le petit frère de Kylian Mbappé a connu sa première titularisation en Youth League la semaine passée et s’est entraîné pour la première fois avec les professionnels ce dimanche. Âgé de 15 ans (il fêtera ses 16 ans le 29 décembre), le milieu de terrain a profité du décrassage d’après-match face à Troyes pour apparaître avec l’équipe fanion et participer à la séance aux côtés de Marquinhos, Fabian Ruiz ou encore Achraf Hakimi, tous remplaçants face à l’Estac. Il a ainsi pu apercevoir son grand frère. Récemment, le coach des U19 du PSG, Zoumana Camara, a salué la progression du jeune Titi, après la victoire face au Maccabi Haïfa (3-1) : « C’est un garçon qui travaille bien. Il a un bon état d’esprit. Là, il gagne un peu en agressivité, il faut qu’il la contrôle. Je l’ai sorti à la fin pour ne pas prendre de risque car je sentais que ça pouvait être limite, mais sa progression est linéaire, elle se passe très très bien. Il est bien accepté dans le groupe et je suis content qu’il ait fait une bonne performance aujourd’hui, car le football c’est aussi ça, c’est savoir saisir les opportunités. »

Et avec la grosse blessure de Zoumana Bagbema, Ethan Mbappé devrait avoir plus de temps de jeu avec les U19. Depuis le début de la saison, le milieu de terrain fait partie des trois jeunes de la génération 2006 surclassés dans la catégorie U19. Arrivé au PSG en 2017, Ethan Mbappé n’a jamais été le joueur en pleine lumière de sa génération mais il avance à son rythme et a connu une bonne progression en étant sérieux et assidu. La saison passée, il a signé un contrat aspirant le liant au club parisien jusqu’en 2024. « Il aurait pu comme son frère intégrer l’Institut national de football (INF) il y a trois ans, mais la famille avait fait le choix de rester à la préformation du PSG », rapporte LP. Très attaché au PSG, Ethan Mbappé a fait savoir à ses parents qu’il préférait rester chez les Rouge & Bleu, même si son frère changeait de club.

Le quotidien francilien se penche également sur le prochain match face à la Juventus Turin ce mercredi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1) en Ligue des champions. Sans Neymar Jr, suspendu, Carlos Soler devrait pallier l’absence du Brésilien dans le schéma en 4-3-1-2 du coach. En cas de titularisation, l’Espagnol sera en soutien du duo d’attaque, Lionel Messi-Kylian Mbappé. L’ancien de Valence semble avoir pris le dessus sur Pablo Sarabia dans la hiérarchie des remplaçants. Même si l’idée d’un retour à trois défenseurs n’est pas à exclure, « la configuration tactique du moment devrait être reconduite face à la Vieille Dame. » À noter le possible retour de Nuno Mendes en tant que titulaire dans son couloir gauche. Les Parisiens s’entraîneront une dernière fois au Camp des Loges ce mardi (à 11h) avant de prendre la direction de Turin.