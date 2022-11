Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), la Juventus et le PSG s’affrontent – à l’Allianz Stadium – pour le compte de l’ultime journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Et la Juve devra composer sans un grand nombre de joueurs.

Objectif première place. Comme annoncé par Christophe Galtier en conférence de presse, les Rouge & Bleu auront à coeur de terminer en tête du groupe (11 pts à égalité avec le SL Benfica). En face, la Juventus aura également un objectif en tête : accrocher une place en Europa League. Mais pour cela, Massimiliano Allegri doit composer avec effectif privé d’au moins dix joueurs, au contraire des Parisiens où seuls Keylor Navas, Presnel Kimpembe et Neymar Jr manqueront à l’appel.

Un onze inexpérimenté face au PSG ?

En effet, Marley Aké, Gleison Bremer, Federico Chiesa, Mattia De Sciglio, Angel Di Maria, Kaio Jorge, Weston McKennie, Leandro Paredes, Paul Pogba, Dusan Vlahovic et Iling Junior sont forfaits. À cela s’ajoute la suspension de Danilo. Ainsi, le coach italien devrait aligner un onze inexpérimenté pour cette affiche face au PSG. Comme le rapporte le journaliste de Goal Italia – Romeo Agresti – Massimiliano Allegri a testé un schéma de jeu en 3-5-2 lors du dernier entraînement. Si l’ancien Parisien, Adrien Rabiot sera titulaire, Manuel Locatelli devrait faire son retour dans l’entrejeu. Les jeunes à l’image de Fabio Miretti et Nicolò Fagioli ou encore des inexpérimentés comme Federico Gatti devraient pallier ces nombreuses défections. Mais la Vieille Dame pourra aussi compter sur ses joueurs cadres comme Leonardo Bonucci, Alex Sandro et Arkadiusz Milik.

XI probable de la Juventus (Goal Italia) : Szczesny – Gatti, Bonucci, Alex Sandro – Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic – Miretti, Milik