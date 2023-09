Tribune CS – Soirée Ligue des Champions

La Ligue des Champions a repris ses droits hier soir avec notamment une belle victoire parisienne face au Borussia Dortmund au Parc des Princes (2-0). Dans les matchs qui ont débuté plus tôt aujourd’hui, le Real Madrid arrache une victoire dans les derniers instants avec un but de l’insaisissable Jude Bellingham, son 6e cette saison. Copenhague se dirigeait vers une victoire mais Galatasaray est revenu dans les dernières minutes en inscrivant deux buts coup sur coup (2-2).

Le retour de Lens en C1

Les amoureux du football ne seront pas en reste ce soir puisqu’il y a encore des rencontres qui vont se jouer dès 21h. Bien sûr, la grande affiche sera Manchester United opposé au Bayern Munich à Old Trafford. Benfica joue contre Salzburg et Braga contre le champion d’Italie, Naples. Au programme, il y a également un match alléchant entre Arsenal, qui retrouve la C1 après six années d’absence, et le PSV Eidhoven. La Real Sociedad sera opposée à l’Inter Milan, finaliste de la saison passée contre le champion en titre, Manchester City. Et enfin, le grand retour du Racing Club de Lens contre Séville.

Les Lensois ne tombent pas sur un gros morceau pour cette 1ère journée, mais ça reste Séville. Un club très aguerri en Europe. Mais ce sont deux clubs en difficulté qui vont s’affronter puisque Lens est la lanterne rouge de Ligue 1. Aucune victoire pour le club français pour le moment cette saison face à une seule petite victoire de Séville contre Las Palmas le week-end dernier, malgré une 17e place en Liga. Mais ce soir, c’est différent puisque c’est un match de Ligue des Champions et tout peut arriver dans cette rencontre.

XI de Séville : Dmitrovic’ – Juanlu, Gudelj, Ramos, Pedrosa – Fernando, Sow – Lamela, Rakitic’, Ocampos – En-Nesyri