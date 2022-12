En perspective du match amical contre Quevilly-Rouen, le PSG s’entraînait ce lundi après-midi. Une séance dont les 15 première minutes étaient ouvertes aux médias. On a pu ainsi voir trois joueurs convoqués pour la Coupe du Monde faire leur retour au centre d’entraînement.

La Coupe du Monde a fermé ses portes hier avec la magnifique finale entre l’Argentine et la France et la victoire de l’Albiceleste lors de la séance de tirs au but (3-3, 4 t.a.b à 2). Après deux performances XXL, Kylian Mbappé (3 buts) et Lionel Messi (2 buts) ne feront pas tout de suite leur retour à l’entraînement. Les autres parisiens qui ont participé au Mondial vont faire leur retour au compte goutte dans les prochaines semaines. Ce lundi, lors de la séance d’entraînement – dont les 15 premières minutes étaient ouvertes aux médias, trois joueurs ont fait leur retour au Camp des Loges.

Vitinha, Carlos Soler et Pablo Sarabia au Camp des Loges

Eliminés en huitièmes de finale par le Maroc avec l’Espagne (0-0, 3 t.a.b à 0), Carlos Soler, buteur contre le Costa Rica (7-0), et Pablo Sarabia, qui n’a joué que deux minutes lors du Mondial, étaient présents au Camp des Loges ce lundi. Egalement éliminé par les Marocains en quarts avec le Portugal (1-0), Vitinha a aussi foulé les pelouses du centre d’entraînement du PSG. Comme depuis la reprise le 5 décembre, de très nombreux titis parisiens étaient de la partie ce lundi après-midi. Présent à Doha hier, Ethan Mbappé a participé à la séance comme Ilyès Housni. Premier joueur du PSG éliminé en Coupe du Monde, Keylor Navas était aussi présent au Camp des Loges, travaillant en salle.