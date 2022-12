Pas encore de date arrêtée pour le retour de Messi et Mbappé

La Coupe du Monde a pris fin hier avec la magnifique finale entre l’équipe de France et l’Argentine, remportée par l’Albiceleste (3-3, 4 t.a.b à 2). Les joueurs du PSG concernés par ce Mondial vont revenir au compte goutte. Pour les finalistes, Kylian Mbappé et Lionel Messi, la date de retour n’est pas arrêtée.

Les choses sérieuses vont bientôt reprendre pour le PSG. Les Parisiens retrouveront le chemin des matches officiels avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Ils enchaîneront ensuite avec deux déplacement, à Lens en Ligue 1 (1er janvier) et à Châteauroux en 32es de Coupe de France (6 janvier). Dès matches que ne devrait pas jouer Kylian Mbappé et Lionel Messi. Selon Le Parisien, les deux finalistes de la Coupe du Monde n’ont pas encore de date de retour. Ils ne devraient pas revenir avant une dizaine de jours. « Le club parisien a conscience des efforts fournis par ses deux joueurs pendant la Coupe du monde et ne souhaite pas précipiter leur retour à la compétition.«

Pas de retour le même jour pour les deux joueurs ?

Le Parisien explique qu’il manqueront à coup sûr le match contre Strasbourg la semaine prochaine « et il paraît également compliqué de les voir sur la pelouse du stade Bollaert pour un déplacement à Lens le 1er janvier« , même si c’est le choc entre le premier et le deuxième de Ligue 1. « Christophe Galtier avait évoqué une remise en route de quatre cinq jours de ses joueurs à l’entraînement avant qu’ils puissent retrouver la compétition. » Le quotidien francilien qui explique que leur date de retour à l’entraînement pourrait différer l’une de l’autre « même si leur parcours s’est terminé le même jour. » Les staffs technique et médical du PSG souhaite tenir « compte du ressenti physique et mental de ses internationaux avant de prendre une décision. » C’est ce qu’ils font pour chaque joueurs qui revient de la Coupe du Monde.