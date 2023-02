Salomon : « Le PSG s’est comporté en équipe »

Le PSG s’est largement imposé contre Marseille hier soir (0-3). Les Parisiens, portés par Kylian Mbappé ont réalisé leur meilleur match de l’année 2023 et même leur meilleure prestation depuis la mi-aout. Bruno Salomon a salué ce succès probant.

Pour le dernier Classico de la saison, le PSG a offert une magnifique prestation au Stade Vélodrome (0-3). Une performance que les supporters parisiens attendaient depuis de très long mois. Lors de ce choc de la 25e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé est entré dans l’histoire des Rouge & Bleu en également le record de buts inscrits sous le maillot parisien détenu par Edinson Cavani (200 buts). C’est effectivement le fait du match mais Bruno Salomon ne veut pas que les analyses de cette victoire dans le Classico soient uniquement focalisées sur le match XXL du numéro 7 du PSG.

« C’était un peu écrit pour ce 200e but »

« C’était un peu écrit pour ce 200e but. C’était un match pour lui. Ce qu’il a fait hier est extraordinaire. Franchement, on a eu du très grand Kylian Mbappé mais il ne faut pas que cette rencontre soit juste la prestation de Mbappé parce que, vraiment, pour une fois, ce Paris Saint-Germain s’est comporté en équipe, souligne le journaliste sur le plateau de l’Equipe de Greg. Avec de l’intensité, du collectif. Après, ils ont profité de leurs individualités. Messi et Mbappé ont fait le reste.«