Trois joueurs du PSG dans le top 5 du Goal 50 2022

Comme chaque année, le site Goal propose à ses internautes de voter pour les 50 meilleurs joueurs de l’année. Ce mercredi matin, le classement a été dévoilé. Et trois joueurs du PSG figurent dans le top 5 du classement.

Le PSG possède dans ses rangs de très nombreux grands joueurs dont quelqu’un qui peuvent être considérés comme les meilleurs joueurs du Monde. Comme chaque année, le site internet footbalistique Goal, dévoile son top 50 des meilleurs joueurs de l’année. Ce mercredi, il a officialisé ce classement. Et les deux premières places sont occupées par deux joueurs du PSG. Lionel Messi est le meilleur de l’année pour les internautes de Goal. « Les années passent, mais la classe de Messi et sa place parmi les meilleurs joueurs de la planète n’ont jamais été remises en question. La saison dernière, il a terminé deuxième meilleur passeur en Ligue 1, remportant au passage le titre, et a illuminé la Coupe du monde avec le genre de génie qui convainc beaucoup de gens qu’il est le plus grand joueur à avoir jamais touché un ballon. » Il devance Neymar. « À 30 ans, Neymar reste l’un des talents les plus époustouflants de la planète. Sa capacité à éliminer ses adversaires, à tromper les défenseurs avec ses orteils scintillants ou à apporter une contribution décisive dans le dernier tiers lui a valu le soutien des votants du GOAL50. La superstar brésilienne est déjà à l’origine de 20 buts en 14 matches de Ligue 1 cette saison. » Le podium est complété par Erling Haaland. Karim Benzema se classe quatrième, juste devant Kylian Mbappé. « Annoncé comme le successeur de Pelé lorsqu’il a remporté la Coupe du monde avec la France en 2018, à seulement 19 ans, Mbappé a réalisé ses promesses et est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde. Le joueur de 23 ans a remporté son quatrième Soulier d’Or de Ligue 1, sans parler d’un autre titre, la saison dernière, et les fans du PSG sont ravis que… pour l’instant… les rumeurs d’un transfert au Real Madrid se soient tues.«

Deux Parisiennes dans le Top 50 féminin

Goal a également élu le Top 50 féminin. Et dans ce classement, dominé par la double Ballon d’Or Alexia Putellas, deux joueuses du PSG sont classées mais assez loin. Kadidiatou Diani à la 39e place « l’attaquante française Diani reste une figure cruciale du Paris Saint-Germain, comme elle l’a prouvé récemment en marquant le but de la victoire contre Lyon pour envoyer son équipe en tête du classement. Diani est la meilleure buteuse du championnat de France cette saison avec neuf buts. » Et Marie-Antoinette Katoto, 41e. « Le Paris Saint-Germain a peut-être connu une campagne décevante en 2021-22, n’ayant remporté que la Coupe de France, mais Katoto était toujours l’une des joueuses les plus marquantes du football français. Elle a fait des étincelles en Ligue des Champions et a été élue joueuse de l’année par le syndicat des joueurs français et la Fédération française de football. »