Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 21 décembre 2022. Zinedine Zidane et son retour sur un banc de touche, les absents contre Strasbourg. Le PSG Handball qui termine son année 2022 sur un choc contre Nantes…

Dans son édition du jour, le Parisien se demande quand Zinedine Zidane sera de retour sur un banc. Presque deux ans après son départ du Real Madrid, il espérait reprendre l’équipe de France à l’issue de la Coupe du Monde. Après ce beau parcours au Qatar, Didier Deschamps devrait, à minima, rester sélectionneur des Bleus jusqu’à l‘Euro 2024 assure le quotidien francilien. « Depuis plusieurs années, Zidane est le candidat naturel à la succession de Deschamps, sans doute le seul qui pourra passer après lui et ne s’est jamais caché l’ambition de diriger un jour les Bleus« , assure Le Parisien. Sans club depuis mai 2021, son nom était souvent associé aux grands clubs lorsqu’un banc se libérait, comme avec le PSG ou Manchester United l’été dernier. Le quotidien régional assure que son « envie d’entraîner ne s’est pas volatilisée, et les jours qui passent agissent comme autant de fourmis dans ses jambes de manager. Mais le champion du monde 98 ne veut pas se précipiter. Il attend un projet « dans un championnat dont il maîtrise les codes et a ses repères, dans un club où il est sûr de pouvoir accomplir de grandes choses. » L’été dernier, il avait laissé passer le train PSG, qui a choisi Christophe Galtier « qui a su séduire son monde mais qui sera forcément jugé à l’aune de ses résultats en Ligue des champions dans le premier semestre 2023. » Les possibilité ne se bousculent pas pour l’instant, même s’il semble peu probable de le voir entraîner en Allemagne ou en Angleterre. Un retour à la Juventus ou bien encore une troisième expérience sur le banc du Real Madrid pourraient être des possibilités.

Dans une semaine pile, le PSG retrouvera la Ligue 1 avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée. Un match pour lequel Christophe Galtier devra faire sans plusieurs joueurs très importants. Comme le rapporte le Parisien, ce sera avec un effectif réduit. Les Mondialistes qui ont atteint le dernier carré (Achraf Hakimi, Lionel Messi, Kylian Mbappé) seront en vacances et devraient faire leur retour début janvier. Ce sera également le cas de Presnel Kimpembe. Forfait pour la Coupe du Monde en raison d’une blessure au tendon d’Achille, le titi du PSG est toujours à l’écart du groupe. Blessés lors du Mondial, Danilo Pereira et Nuno Mendes ne seront pas sur la feuille de match contre Strasbourg. « Le premier n’a pas encore retrouvé l’entraînement collectif et une reprise de la compétition début janvier est espérée.«

Nuno Mendes poursuit sa rééducation au Camp des Loges 💪🇵🇹 pic.twitter.com/E54z9mTRym — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 20, 2022

En ce qui concerne le latéral gauche du PSG, il poursuit ses soins avec comme objectifs de revenir sur les terrains fin janvier et être prêt pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 14 février. Neymar est attendu dans les prochains jours à Paris mais « ne sera pas prêt pour affronter Strasbourg. » Marquinhos retrouve le sol français ce mercredi et est attendu cette semaine au Camp des Loges. Il sera un peu court pour Strasbourg mais Christophe Galtier espère le titulariser contre Lens (1er janvier). Pour pallier ces absences, le coach du PSG devrait aligner Gianluigi Donnarumma, Nordi Mukiele, Juan Bernat, Sergio Ramos, Renato Sanches, Marco Verratti et Fabian Ruiz. Revenus en début de semaine à l’entraînement, Vitinha, Carlos Soler et Pablo Sarabia postulent aussi à une place dans le onze. « Mais Galtier pourrait aussi faire appel au jeune El Chadaille Bitshiabu pour sa défense centrale.«

🛑 | Marquinhos est en route vers Paris. On rappelle que le joueur devrait reprendre l’entraînement avec le PSG dès ce jeudi 🛬🇫🇷 pic.twitter.com/Vyuu4Wt0vb — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 20, 2022

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque aussi la reprise des Mondialistes pour tous les clubs de Ligue 1. Du côté du PSG, Vitinha, Carlos Soler, Pablo Sarabia et Keylor Navas (en salle) ont repris cette semaine. En ce qui concerne Marquinhos, Neymar, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé et Lionel Messi, leurs dates de retour sont à déterminer. Le quotidien sportif rappelle que la règle posée en interne était de laisser à chacun 10 jours de repos minimum. « Ce qui signifie que Messi, Mbappé et sans doute Hakimi reviendront en janvier. » Malgré l’élimination du Brésil le 9 décembre, la date de retour de Marquinhos et Neymar n’est pas encore connue. La femme du capitaine du PSG avait annoncé sur les réseaux sociaux qu’il reprendrait le 22 décembre « mais ce n’est pas encore confirmé. »

Depuis le début de la semaine, l’Equipe propose à ses lecteurs d’élire le 11 de l’année 2022. Ce mercredi, place aux défenseurs centraux et aux milieux défensifs. Deux joueurs du PSG sont en lice. Marquinhos, « il avait recueilli le plus de votes à ce poste en 2021. Un an plus tard, avec le PSG en C1 comme avec le Brésil en Coupe du Monde, son parcours s’est arrêté prématurément » et Marco Verratti, « le milieu de terrain parisien n’a pas dépassé les huitièmes de Ligue des Champions, pas participé à la Coupe du Monde, pourtant, son talent a éclaboussé l’Europe le reste de l’année.«

L’Equipe qui évoque enfin le choc de la Liqui Moly Starligue entre le PSG et Nantes ce soir (20h30) sur le parquet nantais. Contrairement aux dernières saisons où les Rouge & Bleu écrasaient tout, cet exercice 2022-2023 devrait voir le PSG, Nantes et Montpellier se disputer le titre. Avant cette rencontre, Montpellier, qui avait battu les Parisiens ce week-end (31-30), compte deux points d’avance sur les deux adversaires du soir. Battus sur le gong par Toulouse hier, les Héraultais pourrait voir le PSG ou Nantes revenir à égalité voire même reprendre la tête du championnat ce soir. Le quotidien sportif expliqué qu’il fallait remonter à la saison 2013-2014 pour voir un si petit écart à ce stade de la compétition. « Paris tire la langue en fin de match dernièrement » constate le quotidien sportif, ce qui lui a couté deux défaites lors de ses deux derniers matches contre Montpellier (31-30) et Magdebourg (33-37).