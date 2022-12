L’équipe de France s’est inclinée contre l’Argentine en finale de la Coupe du Monde (3-3), mais un homme aura marqué les esprits : Kylian Mbappé.

Ce dimanche aura sonné la fin de la 22e Coupe du Monde de football avec une finale spectaculaire opposant la France à l’Argentine et qui s’est soldée sur le score de 3-3. Les deux Parisiens, Leo Messi et Kylian Mbappé, auront été tout bonnement impressionnants, avec respectivement 2 et 3 buts inscrits au cours de cette rencontre. L’international français s’est mué en patron sur le terrain avec une performance historique – puisque cela faisait 56 ans que l’on avait pas vu un joueur inscrire un triplé en finale de Coupe du Monde – mais aussi en-dehors.

Après une première mi-temps ratée, Kylian Mbappé a tenu à remobiliser les troupes en tenant un discours plein de leadership à ses coéquipiers, comme on peut le voir dans le documentaire diffusé par TF1, “Merci les Bleus”.

“C’est une finale de Coupe du monde, c’est le match d’une vie. On ne peut pas faire pire… de toute façon on ne peut pas faire pire que ce qu’on a fait ! On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer aux cons, soit on met un peu d’intensité, on rentre dans les duels et fait autre chose les gars ! C’est une finale de Coupe du Monde ! C’est fait, ils ont mis deux buts et on est menés de deux buts… mais on peut revenir hein ! Les gars, c’est tous les 4 ans un truc comme ça !”

Kylian Mbappé à la mi-temps de France – Argentine