Lionel Messi arrive en fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG. L’attaquant (35 ans) ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Il se penchera sur la question en début d’année 2023.

Vainqueur de la Coupe du Monde, seul trophée qu’il manquait à son palmarès, Lionel Messi est actuellement en Argentine avec tous ses coéquipiers pour fêter ce titre. Il ne devrait pas revenir sur les terrains avec le PSG avant la mi-janvier. La Pulga fait aussi l’actualité en raison de son avenir. Encore lié au PSG jusqu’en juin 2023, l’ancien barcelonais a expliqué qu’il se pencherait sur son avenir à l’issue du Mondial au Qatar. Ce mercredi, Mundo Deportivo fait un point sur ce dossier. Le quotidien sportif catalan explique que l’avenir de Lionel Messi devrait commencer à se clarifier au début du mois de janvier. MD indique que le club le plus proche de convaincre l’international argentin est son équipe actuelle, le PSG. Selon le quotidien sportif, la perspective de jouer dans un championnat mineur comme la MLS, où son nom circule du côté de l’Inter Miami, n’est pas envisageable.

Il veut continuer à jouer au top niveau

Mundo Deportivo assure que Lionel Messi, 35 ans, veut encore jouer au plus haut niveau pendant quelques années. Et cela pourrait donc être au PSG, qui a 90% de chance de le prolonger « selon des personnes qui le connaissent et sont au courant de son quotidien. » Même s’il a battu la France et Kylian Mbappé en finale, cela ne changera pas, Messi « n’a montré aucune sorte de mépris ou de moquerie envers son coéquipier ou l’équipe de France. » De plus, l’Argentin et sa famille se sentent très bien à Paris. Sur un possible retour au FC Barcelone, cela semble compliqué en raison de la situation financière du club catalan. Depuis son départ en 2021, il n’a pas été en contact avec le président barcelonais, Joan Laporta, autre point qui compliquerait son retour. « Le retour de Messi ressemble plus à une utopie qu’à une réalité’, conclut Mundo Deportivo.