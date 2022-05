Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, les Féminines du PSG ont récolté deux titres. Laurina Fazer a reçu le trophée de la révélation de l’année alors que Marie-Antoinette Katoto a été élue meilleure joueuse. Les deux Parisiennes pourraient s’offrir un nouveau trophée individuel lundi prochain lors de la sixième cérémonie des Trophées de la D1 2021-2022 (lundi, 20h45, Canal Plus Sport).

Le PSG bien représenté dans les nominations pour les Trophées de la D1 Arkema

La meilleure buteuse de l’histoire du PSG est nommée pour le titre de meilleure joueuse du championnat. Elle est en concurrence avec Catarina Macario (Lyon) et Clara Matéo (Paris FC). Laurina Fazer est nommée pour le titre de la meilleure espoir en compagnie de Melchie Dumornay (Reims) et Rosemonde Kouassi (Fleury). Sara Dabritz concourt pour le titre de plus beau but de la saison. Elle est en compétition avec Kadeisha Buchanan (Lyon), Batcheba Louis (Issy) et Julie Soyer (Paris FC).

Trophée de la meilleure joueuse (vote des capitaines et des entraîneurs) :

Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

Catarina Macario (Lyon)

Clara Matéo (Paris FC)

Trophée du meilleur espoir (vote des capitaines et des entraîneurs) :

Melchie Dumornay (Reims)

Laurina Fazer (Paris Saint-Germain)

Rosemonde Kouassi (Fleury)

Trophée de la meilleure gardienne de but (vote des gardiennes de but et des entraîneurs) :

Christiane Endler (Lyon)

Cosette Morché (Issy)

Chiamaka Nnadozie (Paris FC)

Trophée du meilleur entraîneur (vote des capitaines et des entraîneurs) :

Fabrice Abriel (Fleury)

Sonia Bompastor (Lyon)

Sandrine Soubeyrand (Paris FC)

Trophée du plus beau but (vote du public) :