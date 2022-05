Rien d’alarmant pour Kylian Mbappé à deux jours de PSG / Metz

Dans deux jours, le PSG jouera son dernier match de la saison avec la réception de Metz. Ce jeudi, les Parisiens se sont entraînés au Camp des Loges pour préparer la réception des Messins. Comme annoncé plus tôt dans la journée, Kylian Mbappé n’a pas participé à la séance du jour avec ses coéquipiers, restant en salle. Selon le Parisien, il n’y a rien d’alarmant concernant l’international français.

Sa présence contre Metz n’est pas remise en cause

Le quotidien francilien explique qu’en « interne, on assure que la participation du champion du monde 2018 au rendez-vous face aux Grenats n’est pas remise en cause. » Il pourrait avoir ressenti le besoin de se ménager, lui qui était présent à la cérémonie des Trophées UNFP et qui a ensuite pris un avion pour se rendre au Qatar et participer à la dernière journée du mini-stage du PSG. Les autres joueurs ont tous participé à l’entraînement du jour conclut Le Parisien.