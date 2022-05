Le Pavillon Gabriel accueille ce soir la 30e édition des Trophées UNFP (21h). Après trois années d’absence à cause du Covid-19, la cérémonie reprend ses droits. Les trophées de meilleur joueur, meilleur gardien et de meilleur entraîneur seront remis. Pour rappel, les vainqueurs des trophées UNFP sont désignés par les joueurs et entraîneurs de Ligue 1, Ligue 1 et D1 Arkéma.

Kylian Mbappé fait partie des cinq nommés pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 (Il l’avait remporté en 2021). Les autres joueurs qui concourent à cette récompense sont les suivants : Wissam Ben-Yedder (Monaco), Lucas Paqueta (OL), Dimitri Payet (OM), et Martin Terrier (Rennes). De son côté, et malgré le championnat remporté par le PSG, Mauricio Pochettino n’est pas nommé pour le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1.

En revanche, il y a bien un parisien qui est nommé pour le trophée du meilleur espoir du championnat et il s’agit de Nuno Mendes. Il fera face à Arnaud Kalimuendo (Lens), Castello Lukeba (OL), William Saliba (OM) et Khéphren Thuram (Nice). On retrouve également Gianluigi Donnarumma qui est au nommé pour le trophée du meilleur gardien de but, au côté de Walter Benitez (Nice), Alban Lafont (Nantes), Pau Lopez (OM) et Matz Sels (Strasbourg).

Les Trophées UNFP sont à suivre ici sur CS !

21h08 C’est parti pour les Trophées UNFP ! Annoncez vos pronostics

21h15 Nuno Mendes n’a pas remporté le trophée de meilleur espoir. Il est revenu à William Saliba, le défenseur central de l’Olympique de Marseille

21h22 Trouvez-vous normal que Nuno Mendes n’ait pas remporté ce trophée ?

21h25 Philippe Montanier a remporté le titre de meilleur entraîneur de Ligue 2 avec le Toulouse FC. On rappelle que les Toulousains ont remporté le titre et retrouveront donc la Ligue 1 la saison prochaine.

21h30 Branco van den Boomen a remporté le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 2 avec Toulouse. Benjamin Leroy a été élu meilleur portier de L2.

21h41 : Benoît Bastien élu meilleur arbitre de Ligue 1.

21h50 : Marie Antoinette Katoto remporte le titre de meilleure joueuse de D1 Arkema ! Laura Fazer remporte le trophée de meilleure espoir ! Doublé pour le PSG !

21h54 : 7 joueuses parisiennes sont présentes dans le 11 de la saison 2021/2022 en D1 Arkema avec Karchaoui, Dudek, Lawrence, Geyoro, Däbritz, Diani et Katoto

21h58 : Selon le journaliste Dave Apadoo en direct sur la Chaîne L’Équipe, Kylian Mbappé pourrait parler de son avenir ce soir, « c’est ce qui fuite du côté de L’Équipe, donc j’y crois » d’après ses dires.

22h05 : Le titi parisien, Mamadou Sakho remporte le trophée UNFP du joueur citoyen. Il est récompensé pour son engagement avec son association Amsak !

22h11 : Karim Benzema remporte le trophée UNFP du meilleur joueur français à l’étranger

22h20 : Gianluigi Donnarumma élu meilleur gardien de Ligue 1 !

22h21 : Gianluigi Donnarumma lors de la remise du trophée : « Je suis très heureux ! Je remercie mes pairs qui ont tous fait une grande saison ! C’était ma première saison au PSG et en France, ce n’était pas facile pour moi, mais je suis très heureux d’être là aujourd’hui. C’est mon premier trophée… et j’espère en remporter d’autres ! C’est une année fantastique. Je remercie tous mes coéquipiers et le fêter ici à paris avec le PSG. J’aimerais encore remercier mes coéquipiers pour ce titre »

22h35 : Bruno Genesio remporte le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1

22h42 : Sans surprise, Kylian Mbappé remporte le trophée UNFP du meilleur joueur de la Ligue 1 ! Son troisième de suite !

22h59 : Le 11 de la saison en Ligue 1 a été dévoilé avec quatre joueurs du PSG. Donnarumma – Nuno Mendes, Saliba, Marquinhos, Clauss – Payet, Tchouaméni, Seko Fofana – Mbappé, Terrier, Ben Yedder