Ce dimanche, les Féminines du PSG ont remporté la troisième Coupe de France de leur histoire (2010, 2018 et 2022) en venant facilement à bout du club amateur d’Yzeure (D2) sur le large score de 8-0. Un succès important pour les Rouge & Bleu suite à une saison éprouvante sur le plan mental. Eliminées de la Ligue des champions et reléguées à cinq points de l’OL à deux journées de la clôture du championnat, les Parisiennes n’ont quasiment plus rien à jouer en cette fin de saison. Et comme pour l’équipe masculine, de nombreux changements sont attendus dans l’effectif. Si l’avenir de Marie-Antoinette Katoto cristallise les attentions, le club de la capitale devra également surveiller son secteur du milieu de terrain.

Sara Däbritz vers l’OL. Shaw en remplacement de Katoto ?

En effet, d’après les informations de RMC Sport, l’internationale allemande des Féminines du PSG, Sara Däbritz, ne devrait pas prolonger avec les Rouge & Bleu. Tout comme Marie-Antoinette Katoto, elle arrive en fin de contrat en juin prochain. Mais l’Allemande de 27 ans devrait rester dans le championnat de France. Toujours selon le média sportif, « la milieu de terrain s’est engagée dans le plus grand secret avec l’Olympique lyonnais. » La présence de l’ancien dirigeant des Féminines du PSG, Bruno Cheyrou, à l’OL a certainement facilité les discussions. Et afin de pallier ce très probable départ, le PSG a décidé de jeter son dévolu sur Lieke Martens (29 ans), comme l’avait annoncé Le Parisien récemment et confirmé par RMC Sport. L’internationale néerlandais et joueuse du FC Barcelone « s’est mise d’accord avec le club de la capitale. »

Concernant Marie-Antoinette Katoto, son avenir reste encore flou et des réponses auront certainement lieu cette semaine avec certains réunions planifiées. Mais le PSG prospecte déjà afin d’anticiper un éventuel départ de la Titi de 23 ans. En effet, toujours selon RMC, « les négociations entre le PSG et Khadija Shaw (Manchester CIty) sont très avancées. » L’ancienne Bordelaise peut devenir un recrutement de poids pour le secteur offensif des Parisiennes.