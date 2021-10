Trois Parisiens annoncés titulaires pour Italie / Espagne

Ce mercredi soir à 20h45 (sur TFX), la première demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations opposera l’Italie à l’Espagne, à San Siro. Pour cette rencontre, le sélectionneur de la Nazionale – Roberto Mancini – devrait composer une équipe proche de celle alignée face à l’Angleterre en finale de l’Euro en juillet dernier. Sans surprise, les deux Parisiens – Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti – devraient débuter cette rencontre face à la Roja, d’après la Gazzetta Dello Sport. Seul changement évoqué, l’intégration dans le onze de départ de Lorenzo Pellegrino (AS Roma) à la place de Ciro Immobile, forfait pour une blessure à une cuisse.

En face, l’Espagne devrait également opter pour un schéma en 4-3-3. Prêté par le PSG au Sporting Portugal, Pablo Sarabia est annoncé dans le onze de départ par les quotidiens espagnols, dont AS et Mundo Deportivo. Il pourrait former l’attaque espagnole aux côtés de Ferran Torres et Mikel Oyarzabal. Le vainqueur de ce match sera ensuite opposé à la Belgique ou la France en finale le dimanche 10 octobre (20h45). Le match pour la troisième place aura lieu plus tôt (15h).