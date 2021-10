Geyoro : « On va se donner les moyens d’aller le plus loin possible »

Ce mercredi soir (21h sur la chaîne Youtube de DAZN), les Féminines du PSG débuteront leur campagne européenne de l’UEFA Women’s Champions League sur la pelouse synthétique de Breidablik. Et pour cette première journée de la nouvelle édition de la compétition, les Parisiennes voudront revenir avec les trois points de leur déplacement en Islande. Nouvelle capitaine des Rouge & Bleu cette saison, la milieu de terrain – Grace Geyoro – a évoqué les objectifs de la saison parisienne ainsi que l’importance du brassard, dans un entretien au Parisien. Elle a également été interrogée son avenir.

Le brassard de capitaine

Geyoro : « Honnêtement, je n’y avais jamais pensé. On me l’a annoncé à mon retour de vacances. C’est de la fierté avant tout. Je suis formée ici alors porter ce brassard signifie beaucoup. Je suis fier et ça demande encore plus de responsabilités. Ça va être à moi d’apprendre. Je l’ai porté en jeune mais ce n’est pas pareil. J’en discutais avec des membres du club et je suis encore jeune (24 ans). Quand on me le dit, je l’oublie car ça fait longtemps que je suis au club, que je suis professionnelle. Je continue d’apprendre aussi avec ce brassard. Mais je reste sur ma lignée. »

La Ligue des champions, l’objectif de cette saison ?

Geyoro : « Au vu de notre parcours de l’an dernier et de ce qu’on a pu produire, on a envie de retrouver les mêmes choses mais en allant au bout. La Ligue des champions, c’est l’une des plus belles compétitions. Tout le monde veut la jouer et la gagner (…) On en a envie. On va se donner les moyens d’aller le plus loin possible. L’ambition, c’est de la remporter pour la première fois. On a envie de continuer sur la lancée du Championnat de France, de gagner d’autres titres. »

Son avenir (fin de contrat en 2022)

Geyoro : « Honnêtement, aujourd’hui, je suis dans le projet du Paris Saint-Germain. Je me plais bien ici. Il n’y a pas de raison. On m’a donné le brassard, j’ai des responsabilités. On verra comment vont se dérouler les choses. Prolonger avant la fin de l’année ? (Rires) Vous voulez tout savoir… Je ne sais pas encore. Comme je l’ai dit, il faut voir comment les choses évoluent. »