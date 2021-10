Depuis lundi, l’avenir de Kylian Mbappé est revenu au centre des débats. En fin de contrat en juin prochain, le numéro 7 du PSG a affirmé dans des interviews à L’Equipe et RMC Sport son désir de rejoindre le Real Madrid l’été dernier. Finalement, le joueur de 22 ans dispute une cinquième saison avec les Rouge & Bleu. Mais cet exercice 2021-2022 pourrait ne pas être le dernier de l’international français à Paris. Présente dans les locaux du Parisien pour un entretien face aux lecteurs exclusif, la mère de Kylian Mbappé – Fayza Lamari – a été questionnée sur une possible prolongation de contrat de son fils.

« On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : J’arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain. »

Dans un entretien, Kylian Mbappé n’avait pas totalement fermé la porte à cette idée de poursuivre avec le PSG. « Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, ni celle de demain. Si on m’avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l’aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. »