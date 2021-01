Mercredi prochain (13 janvier), le PSG et l’Olympique de Marseille s’affronteront dans le cadre du Trophée des Champions. Un match qui se déroulera dans le Stade Bollaert-Delelis de Lens. Cette rencontre sera arbitrée par Ruddy Buquet, comme l’a indiqué la Ligue sur son site internet. “L’arbitre français a été désigné par la Commission Fédérale des arbitres et la Direction Technique de l’Arbitrage pour diriger la 25e édition du Trophée des Champions.” Il sera assisté par Guillaume Debart et de Benjamin Pages. Mikael Lesage sera le quatrième arbitre. Enfin, Willy Delajod et Alexandre Castro officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Pour rappel, cette rencontre sera co-diffusée par Canal Plus et la chaîne Téléfoot.

Cette saison en Ligue 1, Ruddy Buquet a déjà dirigé un match du PSG, lors d’une victoire face au Stade de Reims (2-0) le 27 septembre dernier. De son côté, l’OM a également été arbitré à une reprise par l’arbitre de 43 ans, lors de la défaite face à l’AS Saint-Etienne (0-2) en début de championnat. Depuis le début de l’exercice 2020-2021, Ruddy Buquet a déjà dirigé 8 matches de Ligue 1 pour un total de 29 cartons jaunes distribués et 1 carton rouge.