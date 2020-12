Titulaire au milieu de terrain lors de la belle victoire du PSG sur sa pelouse face à l’Istanbul BB ce soir (5-1), Marco Verratti a encore une fois dicté le jeu du PSG et offert une belle prestation. Le milieu de terrain italien est revenu sur la soirée particulière d’hier soir, lorsque les joueurs ont décidé conjointement de quitter la pelouse du Parc des Princes en raison des insultes racistes lancé par le quatrième arbitre à l’encontre de Pierre Achille Webo, adjoint du club turc.

“C’était dur pour tout le monde, pour nous les joueurs mais aussi ceux qui regardaient le match. Cela ne doit pas se passer. Nous, on est suivis par des millions de personnes et on doit être des exemples. On a fait un geste un peu fort en décidant de ne pas jouer avec l’autre équipe, résume Verratti au micro de RMC Sport. Le quatrième arbitre doit être puni pour donner un exemple à tout le monde et qu’il change. Le plus intelligent était d’arrêter. On essaiera d’être encore plus des exemples à l’avenir. Il a fait une erreur, il faut le punir, peu importe qui que ce soit. C’est une question personnelle pour tout le monde, certains joueurs étaient plus touchés. Il n’y avait pas les conditions hier pour finir le match.“

Marco Verratti qui s’est ensuite félicité de la bonne performance de son équipe ce soir. “Maintenant, nous sommes contents d’avoir gagné et on va de l’avant. On revient un peu de loin, on a eu des finales contre Leipzig et Manchester. J’ai écouté les critiques, ce n’était pas facile.“