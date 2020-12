Malgré un meilleur contenu dans le match, le PSG n’a pas su s’imposer face au LOSC (0-0), dans le choc de la 16ème journée de Ligue 1. Un partage de point qui ne permet pas aux Rouge et Bleu de remonter au classement (3e, 32 pts), soit à un point du LOSC et l’OL. De plus, les Parisiens ont une nouvelle fois raté le coche dans un match face à l’un de leurs concurrents en Ligue 1 cette saison (après les défaites face à l’OM, l’OL et l’AS Monaco). Cependant, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, reste satisfait de la prestation de son équipe, malgré une infirmerie qui se remplit à nouveau (Kimpembe, Kurzawa et Florenzi blessés).

“Un bon point pris contre le LOSC ?

Tuchel : “Je suis très content avec la performance. J’ai vu une prestation forte, disciplinée, concentrée. On a maîtrisé le match avec un Marquinhos extraordinaire.”

Le geste défensif héroïque de Presnel Kimpembe à la 79e minute ?

Tuchel : “Oui, c’était la seule fois où on a perdu la structure pour contrôler les contre-attaques adverses, c’était aussi ma faute car j’avais fait des changements avant un corner. Je suis aussi responsable pour ça car il s’est blessé après cette action. On a été excellents car c’était la seule contre-attaque du match face à l’une des meilleures équipes d’Europe dans ce domaine. On a bien contrôle ça dans le match.”

Trois nouveaux blessés dans ce match

Tuchel : “Vous connaissez mon avis, on va tuer les joueurs. On joue toujours à 21 heures, on manque de rythme pour manger, dormir et récupérer. On manque Neymar, Mbappé, Bernat et Icardi. Vous voulez voir ces joueurs-là quand on joue contre cette équipe. On joue toujours à 21 heures, je ne suis pas surpris. Maintenant on a trois autres joueurs blessés.”