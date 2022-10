Le PSG et Marseill ont livré une belle partie ce soir lors du Classique de la 11e journée de Ligue 1. Ce sont finalement les Parisiens qui se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). À l’issue de la rencontre, au micro de Prime Video, Igor Tudor a reconnu que la victoire parisienne était méritée même s’il estime qu’il y aurait pu avoir plus de buts des deux côtés.

« Je ne suis pas frustré. Les supporters ont pu apprécier. Ça aurait pu être 5-5 ou 6-6. Ils auraient pu marquer plus et nous aussi. On a peut-être un trop respecté au début et puis on a changé ça. On était trop respectueux au début, on était attentistes. On a concédé des occasions, mais on s’est mis à jouer après. On aurait pu marquer quelques buts. Eux aussi. On a manqué de sang-froid. Il fallait que nos attaquants soient dans un grand soir. Mais je suis fier de mon équipe même si le PSG mérite sa victoire. Mais j’ai le sentiment qu’on aurait pu faire bien mieux. Quelques joueurs n’étaient pas au plus haut de ce qu’ils peuvent faire. Mais ces matches-là vont être utiles pour l’avenir. »