Ce soir, Marseille s’est inclinée contre le PSG en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (1-0). Les Marseillais enchaînent une deuxième défaite de suite et se retrouvent au pied du podium à six points du PSG. Titulaire au milieu de terrain, Jordan Veretout estime que son équipe n’a pas démérité lors de ce Classique.

« C’est toujours frustrant de perdre des matches. Mais sur ce genre de matches, les détails font la différence. Il faut continuer et ne pas lâcher. Aujourd’hui, on n’a pas démérité, estime Veretout pour Prime Video. On est allé les chercher, pris des risques. On a subi, mais on les a mis en difficulté aussi. On aurait pu marquer. Il fallait plus de justesse. Il faut maintenant bien se reposer. L’idée de jeu en venant ici ? La même que depuis le début de la saison. Aller les chercher haut. Je pense qu’en première période, on les a embêtés. Après, à 10, c’est toujours compliqué face à une équipe comme ça.«

Mbemba : « On a loupé notre match«

De son côté, Chancel Mbemba estime que son équipe a raté sa rencontre ce soir contre le PSG. « On savait qu’aujourd’hui ça allait être difficile. Mais on a loupé notre match. On a trop raté. Dommage, il faut continuer comme ça. Face à Paris, quand on a la possibilité, il faut marquer. Il fallait mouiller notre maillot, car c’est un match très important pour nous. »