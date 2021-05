Dimanche soir, le PSG a définitivement perdu son titre de champion de France aux dépens de Lille. Malgré un succès tranquille sur la pelouse du Stade Brestois (2-0), les Parisiens sont restés à un point du LOSC qui s’est aussi imposé à Angers (2-1) et a remporté sa quatrième couronne en L1 de son histoire. Une déception pour les hommes de Mauricio Pochettino et les supporters Rouge & Bleu… Canal Supporters vous donne rendez-vous ce lundi matin pour votre habituel LIVE TWITCH à partir de 11 heures pour faire un debrief – tous ensemble – de cette journée de Ligue 1 et du match Brest-PSG, en plus d’une Revue de Presse 100% PSG.

