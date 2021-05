Sarabia appelé avec l’Espagne pour disputer l’Euro

Avec la fin des championnats ce week-end, certains joueurs seront désormais concernés par les matches internationaux. L’Euro se disputera notamment du 11 juin au 11 juillet. Et ce lundi, le sélectionneur de l’Espagne – Luis Enrique – a annoncé sa liste pour ce championnat d’Europe. Ainsi, 24 joueurs ont été convoqués avec quelques surprises. Auteur d’une saison très mitigée avec le PSG, Pablo Sarabia a été appelé pour disputer l’Euro. Une première convocation après plus d’un an d’absence avec le maillot de la Roja. Les deux autres Espagnols du PSG – Juan Bernat et Ander Herrera – n’ont pas été sélectionnés. Autre grosse surprise, l’absence du défenseur central du Real Madrid, Sergio Ramos. Naturalisé ces derniers jours, Aymeric Laporte figure dans la liste de Luis Enrique. Pour rappel, l’Espagne affrontera la Suède, la Pologne et la Slovaquie en phase de groupes.

La liste des 24 joueurs espagnols

Gardiens (3) : David De Gea, Unai Simon, Robert Sanchez

: David De Gea, Unai Simon, Robert Sanchez Défenseurs (8) : Jordi Alba, Cesar Azpilicueta, José Gaya, Pau Torres, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Diego Llorente, Marcos Llorente

: Jordi Alba, Cesar Azpilicueta, José Gaya, Pau Torres, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Diego Llorente, Marcos Llorente Milieux (6) : Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago Alcantara, Koke, Fabian Ruiz

: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago Alcantara, Koke, Fabian Ruiz Attaquants (7) : Dani Olmo, Alvaro Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal

Calendrier de l’Espagne