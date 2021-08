Twitch/PSG: Spécial Mbappé & C1 à 23h

Canal Supporters vous donne rendez-vous pour un LIVE TWITCH/PSG spécial Kylian Mbappé à partir de 23h00.

Nous reviendrons sur les dernières informations de la journée sur le dossier Mbappé et sur les propos forts de Leonardo. On se posera cette question : Est-ce que la prolongation du joueur est définitivement enterrée ? Nous ferons aussi un point sur les chapeaux définitifs de la Ligue des Champions à moins de 24 heures du tirage au sort des phases de poule de poules. Cet événement sera aussi à vivre en live ce jeudi à partir de 17h30 sur notre chaîne Twitch.

On sera avec le journaliste Hadrien Grenier (Le 10 Sport) pour évoquer ce sujet.

On vous attend nombreux ! Pour rappel, Canal Supporters directement sur Twitch, c’est ici : https://www.twitch.tv/canalsupporters (abonnez-vous !)