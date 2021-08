Twitch/PSG : Spécial Messi à 23h30

C’est LA grosse information de ces 24 dernières heures : Le FC Barcelone a annoncé officiellement que Lionel Messi ne prolongerait pas au club, et est donc libre de tout contrat. Une nouvelle qui a eu l’effet d’un séisme dans le monde du football et du sport dans son ensemble. Depuis, les rumeurs et les news se sont multipliées dans toutes les rédactions sportives concernant l’avenir de la “Pulga” et le joueur serait même sur le point s’engager avec le PSG !

Canal Supporters vous donne rendez-vous ce vendredi pour un LIVE TWITCH/PSG spécial à partir de 23H30. Nous ferons un récapitulatif des dernières informations sur ce dossier et nous nous interrogerons de savoir quelle place aurait cette arivée dans l’histoire ? Nous serons avec le journaliste Hadrien Grenier pour aborder ce sujet brûlant.

Un beau programme pour ce live exceptionnel, alors on vous attend nombreux ! Pour rappel, Canal-Supporters directement sur Twitch, c’est ici : https://www.twitch.tv/canalsupporters (abonnez-vous !)