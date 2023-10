U19 – Lens s’impose contre Paris et conserve sa première place

Cet après-midi, le RC Lens recevait le Paris Saint-Germain à la Gaillette. Un match au sommet entre le 1er et le 3ème du championnat U19, même si les deux équipes comptabilisaient le même nombre de points (15) avant le début de la rencontre. À l’arrivée, ce sont les Lensois qui se sont imposés (2-1) et qui creusent donc un léger écart au classement.

Un début de seconde période impressionnant

La partie a débuté avec beaucoup d’intensité, malgré le peu d’occasions nettes pour les deux équipes. La plus grosse situation de la première période intervient juste avant la pause avec Yannick Sidibé qui s’est infiltré dans le dos de la défense parisienne. Laurendon solide, permet aux Parisiens de conserver le match nul à la mi-temps. Lens n’a pas perdu de temps en seconde période puisqu’il a fallu seulement d’une minute pour voir Bermont ouvrir le score après une frappe de Ganiou arrêtée par Laurendon. Un but en deux temps qui donne l’avantage au RCL. Les Parisiens réagissent dans la foulée puisque trois minutes plus tard, Bensoula égalise (49e). À l’heure de jeu, Lens remet les pendules à l’heure sur coup franc avec Ganiou (59e). Lens a tenu jusqu’au bout et les Parisiens ne sont jamais revenus au score (2-1 score final).

