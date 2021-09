Udol : « Il faut rester concentré jusqu’au bout »

Après 25 minutes difficiles, durant lesquelles le PSG a ouvert le score grâce à Hakimi (5e), Metz est revenu dans le match et a posé des problèmes au PSG, réussissant même à égaliser à la 39e minute. Les Messins étaient à quelques secondes d’être les premiers à ne pas perdre contre les Rouge & Bleu en Ligue 1. Matthieu Udol – le défenseur messin – regrette la fin de match houleuse.

« Je pense qu’on tenait ce match nul. Et on fait des bêtises tout simplement. On prend un rouge, on se déconcentre. Contre des équipes comme ça, il faut rester concentré jusqu’au bout mais on n’a pas su le faire, confesse Udol sur Canal Plus. On avait concédé très peu d’occasions. La fin houleuse avec votre gardien ? Je pense qu’il y a eu des mots, c’est ce qu’il avait l’air de dire mais bon on ne doit pas en arriver là. On se met nous-mêmes dedans. On est sorti du match alors qu’il reste trois minutes. Ce sont des choses à ne pas faire. On s’est mis plus bas que d’habitude, on est resté en bloc. On a concédé très peu d’occasions. On aurait peut-être pu marquer un deuxième but mais on se devait de tenir le match nul.«