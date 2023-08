Recruté cet été par le PSG, Manuel Ugarte s’est confié sur son rôle dans le milieu parisien et sur sa mentalité de combattant.

Après une saison 2022-2023 décevante sur de nombreux points, le PSG a décidé de se renforcer à certains postes. Et pour le milieu de terrain, le board parisien cherchait un profil de récupérateur, capable de se montrer agressif sur le porteur du ballon adverse. Ainsi, Manuel Ugarte a été recruté en provenance du Sporting CP contre un chèque de 60M€. Une arrivée qui ne fait pas l’unanimité mais le milieu de 22 ans compte bien répondre aux attentes placées en lui. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’international uruguayen s’est exprimé sur son arrivée au PSG et sur les attentes au poste de milieu de terrain. Extraits choisis.

Pourquoi avoir choisi le PSG ?

« D’abord car c’est un très grand club, qui vise les plus grands titres. Le directeur sportif (Luis Campos) et le président (Nasser Al-Khelaïfi) m’ont convaincu. Le projet présenté a été un élément clé. »

Le projet et les ambitions du club

« On m’a dit que l’idée est de former, avec beaucoup de jeunes, une équipe avec une mentalité de gagnants. Or, la plupart des joueurs uruguayens, on a en commun d’avoir beaucoup d’envie, de toujours lutter pour la gagne, d’aimer la compétition plus que tout. Je viens pour qu’on crée cet état d’esprit de gagneur. Ça va se faire pas à pas, mais à côté de ça, un club comme le PSG doit toujours viser tous les trophées. »

Ses impressions sur Luis Enrique

« Quand un nouvel entraîneur arrive, il faut toujours un peu de temps avant de voir ce qu’il veut mettre en place. D’un match à l’autre, j’ai trouvé que ça allait de mieux en mieux. Pareil pour moi, ç’a été compliqué d’assimiler tous les changements, mais je me sens à l’aise à présent (…) Le principe de base est d’essayer de toujours dominer l’adversaire, c’est important pour un club comme le PSG. »

Sa mentalité de combattant sur le terrain

« En fait, c’est naturel chez moi. Quand j’entre sur un terrain, la seule chose qui m’intéresse, c’est de récupérer le ballon au plus vite. Ça va de pair avec le style uruguayen. Aujourd’hui, en Uruguay, on voit arriver des joueurs complets, à la fois créatifs et efficaces. Mais avant, on s’est toujours caractérisés par la ‘garra charrua’, une irrépressible faim pour récupérer le ballon, pour lutter, pour être ambitieux. »

Qu’attend-on de lui au PSG

« De jouer ‘6’ ou dans un double pivot, d’être plus impliqué dans l’utilisation du ballon, de chercher les renversements de jeu. Mais bien sûr, la récupération du ballon sera primordiale. »

Le rôle de milieu défensif, un poste ingrat ?

« Je n’ai aucun problème avec ça. Dans une équipe, toutes les composantes sont importantes. C’est clair qu’on est chargés du sale boulot, mais comme je disais, c’est naturel pour moi. En plus, je sais que c’est un domaine dans lequel je sors du lot. Je me mets toujours à la disposition de l’équipe (…) L’héritage de Thiago Motta ? Je trouve que c’est une magnifique responsabilité. Mais je ne veux pas me mettre de pression, même si cette responsabilité existe et je vais l’assumer. J’espère arriver à me faire ma place et gagner l’affection des supporters comme lui. »

Le montant de son transfert (60M€), une pression supplémentaire sur ses épaules ?

« C’est vrai que c’est un truc de fou, je suis reconnaissant au club d’avoir fait un tel effort. Je sais que j’ai une responsabilité, mais je ne veux pas me mettre la pression car ça peut se retourner contre moi. Je viens avec une énorme envie de jouer, apprendre et travailler. Je vais essayer de rendre sur le terrain. Et j’espère qu’on dira que ces 60 M€ en valaient la peine (sourire). »