Après avoir vu l’arrêté ministériel être retoqué, les supporters peuvent se déplacer à Nantes mais leur nombre sera limité en raison d’un autre arrêté.

Après avoir vu le Ministre de l’Intérieur interdire le déplacement des supporters du PSG à la Beaujoire en raison « d’un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs », l’Association nationale des supporters est montée au créneau pour permettre aux fans parisiens de se déplacer à Nantes. Et ce vendredi après-midi, le Conseil d’Etat, saisi par l’Association nationale des supporters, a suspendu l’interdiction de déplacement. Grâce à cette décision, les supporters peuvent se rendre à Nantes mais ils seront en nombre limité pour cette rencontre opposant le FC Nantes au PSG (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1.

Seulement 500 supporters du PSG à la Beaujoire

En effet, comme le rapporte RMC Sport, la préfecture de la Loire-Atlantique a publié ce vendredi soir un arrêté d’encadrement pour limiter le déplacement des supporters du PSG. Alors que 1.000 supporters étaient prévus pour cette rencontre, ils sont finalement limités à 500 suite à cet arrêté tombé à 23 heures ce vendredi. « Les fans ‘lambdas’ se sont fait annuler leurs places via la billetterie du club. Les 350 ultras parisiens attendus à la Beaujoire n’ont eux pas eu d’annulation. Pour les 150 dernières places, elles concerneraient les groupes de supporters expatriés », précise le média sportif. À noter que cette rencontre est classée 3 sur 5 par les services de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH).