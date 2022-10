Un cadre du Benfica forfait pour le match contre le PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Benfica dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, les Rouge & Bleu devront faire sans Lionel Messi, Renato Sanches, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Du côté portugais, David Neres ne pourra pas tenir sa place.

Le PSG et Benfica dominent leur groupe en Ligue des Champions avec deux victoires et un nul en trois matches. La semaine dernière, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Demain soir, elles s’affrontent à nouveau pour prendre une avance sur son adversaire du soir et se rapprocher d’une qualification en huitièmes de finale de la compétition. Pour cette rencontre, les Lisboètes devront faire sans David Neres rapporte Record. Le milieu offensif souffre d’une blessure musculaire à la cuisse gauche. Il n’a pas fait le déplacement à Paris avec ses coéquipiers.

Des absents également au PSG

Du côté du PSG, plusieurs joueurs sont absents. Magnifique buteur à l’aller, Lionel Messi est forfait en raison d’une contracture au mollet. Touché aux ischio-jambiers contre Benfica, Nuno Mendes ne retrouvera pas les terrains avant trois semaines. Renato Sanches et Presnel Kimpembe poursuivent eux leur rééducation.