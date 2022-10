Le PSG est dans un véritable marathon de match avant la Coupe du Monde et veut engranger le maximum de points avant l’arrêt des compétitions, que ce soit en Ligue 1 mais aussi en Champions League.

Après avoir concédé le nul contre Reims (0-0) en Ligue 1 le week-end dernier, le club de la capitale reçoit le Benfica Lisbonne lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Lors de la précédente rencontre, au Stade de la Luz, les Rouge & Bleu avaient partagé les points face à ces mêmes lisboètes, et voudront retrouver le chemin du succès pour prendre seul la tête du groupe H.

Messi trop juste

À la veille de ce match, le Paris Saint-Germain a communiqué le groupe qui jouera cette rencontre, et celui-ci compte des absents majeurs. Sorti sur blessure contre le club portugais, Nuno Mendes souffre d’une lésion aux ischio-jambiers gauche et est logiquement absent pour cette affiche, tout comme Lionel Messi qui est finalement “trop juste” pour postuler à une place dans le groupe en raison d’une gêne au mollet. Renato Sanches et Presnel Kimpembe manquent, de leur côté, toujours à l’appel. Au rayon des titis, trois d’entre eux font le déplacement, Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu.

