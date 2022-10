Live – La conférence de presse de Galtier et Vitinha

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Benfica dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une semaine après leur match nul (1-1), les deux clubs vont s’affronter au Parc des Princes afin de tenter d’être seul leader de leur groupe et s’approcher de la qualification en huitièmes de finale de la compétition. Comme c’est de coutume avant chaque match de Champions League, Christophe Galtier et un joueur parisien se présentent en conférence de presse à la veille de la rencontre.

Un très bon début de saison pour Vitinha

Ce lundi après-midi, c’est Vitinha qui accompagnera le coach du PSG. Le milieu de terrain portugais réalise un très bon début de saison et a déjà un impact sur le jeu des Rouge & Bleu, quelques mois seulement après son arrivée à Paris. Une prise de parole qui est à suivre ici à partir de 17 heures.