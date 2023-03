Cet été, le PSG pourrait recruter un attaquant. Dans cette optique, le club de la capitale penserait à Randal Kolo Muani. Un autre club est intéressé et serait prêt à formuler une offre.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Randal Kolo Muani est associé au PSG. L’ancien nantais brille avec l’Eintracht Francfort (34 matches, 16 buts, 14 passes décisives) et attise les convoitises des plus grands clubs européens. Sachant qu’il sera difficile de le conserver une saison de plus, le club allemand est prêt à laisser partir son attaquant, arrivée libre du FC Nantes l’été dernier. Mais ce transfert ne se fera pas à n’importe quel prix.

Un club prêt à mettre 120 millions d’euros

Selon les informations de Bild Sport, Manchester United préparerait une offre de 120 millions d’euros pour l’international français. Un montant qui pourrait convaincre l’Eintracht Francfort puisque le club allemand souhaite recevoir minimum 100 millions d’euros pour son attaquant. Le quotidien germanique indique enfin que le PSG est toujours intéressé par Randal Kolo Muani et qu’il a manifesté son intérêt auprès du club de Kevin Trapp.