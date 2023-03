Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG penserait à Manu Koné. L’actuel joueur du Borussia Mönchengladbach aimerait changer d’air cet été. Son club a fixé un prix minimum pour un éventuel départ.

Natif de la région parisienne, Manu Koné (21 ans) est annoncé dans le viseur du PSG depuis quelques jours. Le milieu de terrain est l’un des cadres du Borussia Mönchengladbach et attise les convoitises de plusieurs grands clubs européens. Dans une interview accordée à Téléfoot, l’ancien toulousain a ouvert la porte à une possible arrivée au PSG. « Un intérêt du PSG ? Ça fait plaisir. Je suis Parisien. Forcément, c’est un grand club qui joue la Ligue des Champions, qui a de très grands joueurs. Donc, en évoluant à leurs côtés, tu ne peux que progresser. Pour le moment, la vérité, c’est que je suis à Gladbach. Je dois rester concentré. On verra après ce qu’il peut se passer. Il faut rester lucide et professionnel.«

Koné ne partira pas pour moins de 25 millions d’euros

Ce mercredi, Sport Bild fait un point sur ce dossier. Selon le média allemand, le PSG et Chelsea se sont renseignés sur la situation de Manu Koné. Ce dernier rêverait de jouer en Premier League. Son club, le Borussia Mönchengladbach, ne serait pas contre se séparer de son joueur cet été… mais pas à n’importe quel prix. En effet Sport Bild, explique qu’une réunion aurait eu lieu entre les agents de Koné et le directeur sportif de Gladbach, Roland Virkus. Celui-ci aurait expliqué qu’il ne comptait pas vendre le milieu de terrain français en-dessous de sa valeur marchande, à savoir 25 millions d’euros.