Galtier règle les derniers détails avec le PSG

Le premier chantier qui s’est dressé face à la nouvelle direction sportive du PSG est celui du poste d’entraîneur. En effet, les jours de Pochettino sous les cieux parisiens sont comptés, et son remplaçant semble tout trouvé. Si les décideurs qataris ont longtemps lorgné Zinedine Zidane pour reprendre le banc, c’est Christophe Galtier qui devrait être le nouvel entraîneur Rouge & Bleu. Dans son récent entretien dans les colonnes du Parisien, le président Nasser Al-Khelaïfi a indiqué discuter avec Nice à ce sujet. De leur côté, les dirigeants de l’OGC Nice doivent trouver un nouveau coach avant de lâcher l’ancien du LOSC. Et c’est en ce sens que Fabien Guyon, journaliste indépendant et collaborateur de France Bleu, annonce que l’ancien homme de banc azuréen, Lucien Favre, aurait signé son contrat avec les Aiglons.

Une petite partie de chaise musicale

Au-delà des accords qui doivent tomber entre les deux clubs, les dossiers des entraineurs pour le PSG et l’OGCN ne se décanteront pas tant que les remplaçant ne seront pas trouvés. Si c’est choses faites pour les Niçois avec Lucien Favre, Christophe Galtier règlerait les derniers détails avec le club de la capitale, avant de quitter son poste officiellement du côté de Nice. Un feuilleton qui a tenu de nombreux supporters en haleine serait sur le point de prendre fin.