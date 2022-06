Le PSG s’attend à une intersaison agitée. Luis Campos est arrivé il y a maintenant quelques semaines de cela, et le club de la capitale attend désormais l’officialisation de son prochain entraîneur, qui devrait être sans surprise Christophe Galtier. De nombreux joueurs devraient par la suite arriver tandis que d’autres feront leurs valises. Une des priorités est aussi la gestion des jeunes joueurs du centre de formation parisien et la bonne nouvelle devrait concerner l’avenir de Xavi Simons.

Luis Campos voulait régler rapidement ce dossier

Comme l’a indiqué Fabrizio Romano ce samedi, la prolongation de Xavi Simons est désormais imminente et ce dernier devrait par la suite être prête du côté du PSV Eindhoven pour la saison qui arrive. Cette rumeur était insistante du côté de la presse néerlandaise et se confirme donc ce week-end. Une information confirmée dans la soirée par RMC Sport. Le spécialiste mercato partage davantage de détails sur ce dossier et explique que Luís Campos souhaitait que tout soit résolu très rapidement. De plus, un accord est tout proche entre le PSG et le milieu de terrain “sur un nouveau contrat long” et celui-ci devrait être signé prochainement.

Comme l’explique le quotidien Le Parisien sur son site internet, le cas des jeunes titis parisiens, dont celui de Simons, étaient prioritaires pour le PSG et son président Nasser Al-Khelaifi, qui souhaite “redonner une place importante au centre de formation” dans le projet Rouge & Bleu.