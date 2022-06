Revue de Presse PSG : Galtier, Pochettino, Xavi Simons…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 26 juin 2022. Quel schéma de jeu pourrait utiliser Christophe Galtier avec les Rouge & Bleu, l’arrivée de Lucien Favre à Nice bloquée par le non-départ de Pochettino, Xavi Simons prolongé puis prêté.

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande dans quel schéma tactique pourrait évoluer le PSG de Christophe Galtier. Si l’officialisation de son arrivée n’est pas encore actée, l’entraîneur de l’OGC Nice « a été aperçu à Paris afin de finaliser les négociations de son bail dans la capitale et peaufiner l’effectif et le fonctionnement du club avec le duo portugais Luis Campos-Antero Henrique. » Mais les Rouge & Bleu doivent encore patienter cas ils n’ont toujours pas trouvé d’accord financier ce samedi pour le départ de Mauricio Pochettino et son staff. Cependant, le prochain coach parisien commence déjà à prendre des informations sur son futur effectif et ses potentielles recrues (Milan Skriniar, Vitinha, Renato Sanches).

Alors qu’il évoluait régulièrement dans un système en 4-4-2 à Lille et Nice et en 4-3-3 à Saint-Etienne, Christophe Galtier réfléchit à mettre en place une défense à trois. Un schéma de jeu qui correspondrait mieux aux qualités de Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Lionel Messi, même si sa réflexion peut être ajustée en fonction des forces à sa disposition. Un système validé par l’ancien joueur du PSG, Jérémy Clément : « Ça peut-être une bonne chose d’être à trois derrière que ce soit en 3-5-2 ou en 3-4-3 car ce n’est pas évident de laisser deux joueurs sur le banc quand on a dans son effectif Marquinhos, Kimpembe, Ramos voire Skriniar. Après, ça dépend toujours de ce que les joueurs font du système et il sera important que ceux de devant défendent. »

De son côté, l’OGC Nice attend le départ de Christophe Galtier afin de le remplacer par Lucien Favre. Mais ce dernier ne devrait pas diriger la reprise de l’entraînement des Aiglons ce lundi. Et pour cause, Christophe Galtier est encore officiellement le coach du Gym. En effet, le non-départ de Mauricio Pochettino du PSG retarde les différentes officialisations. Et selon L’Equipe, « les négociations sont âpres, aucun signe positif n’est apparu au cours des dernières heures, et des proches du dossier n’envisagent pas que le week-end puisse marquer un tournant. » Cela ne représente pour l’instant pas un drame pour le PSG qui reprend le 4 juillet prochain.

Au rayon mercato, le PSG va prochainement prolonger Xavi Simons – qui arrivait en fin de contrat le 30 juin – puis le prêter dans la foulée au PSV Eindhoven. Une décision prise il y a plusieurs semaines par le milieu de terrain de 19 ans. Cependant, « il attendait de pouvoir discuter avec le nouveau coach du PSG afin de savoir s’il partait en prêt ou s’il intégrait la rotation cette saison. »

De son côté, Le Parisien se demande si Christophe Galtier aura l’étoffe pour entraîner le PSG. Même s’il a réussi à faire ses preuves par le passé (AS Saint-Etienne, LOSC et OGC Nice), certains doutes existent sur sa capacité à s’adapter dans un vestiaire totalement différent par rapport à ses dernières expériences. En effet, le Français de 55 ans devrait être le prochain entraîneur des Rouge & Bleu après qu’un accord ait été trouvé entre les champions de France et les dirigeants niçois. Ainsi, de nombreuses interrogations gravitent autour de ce choix : « A-t-il les épaules ? Son inexpérience européenne le dessert-elle ? Pourra-t-il se faire respecter dans un vestiaire de superstars ? »

Pour Eric Roy, consultant pour France TV et RMC, la relation avec Luis Campos pourrait jouer en faveur de Christophe Galtier. « Sa relation de travail avec Campos, le fait que l’entraîneur et le directeur sportif auront enfin une relation saine à Paris, ça me rassure plus que je ne m’inquiète de la capacité de Christophe à gérer Messi et Neymar (…) On donne toujours plus de crédit à ce qui vient de l’extérieur, on idéalise ce qui vient de l’étranger. Mais Christophe a mérité d’avoir du crédit auprès des observateurs du football français. En tant qu’entraîneur, il a quand même un truc. Je ne vois pas pourquoi il ferait moins bien que les autres. »