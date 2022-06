Si de nombreux chantiers se dressent face à la nouvelle direction sportive, celui des jeunes en est un gros. Les dossiers sont sur les bureaux et trouveront tous une issue différente, entre les départs, les premiers contrats professionnels, les prolongations, Xavi Simons pourrait lui connaître la prolongation, puis le prêt dans la foulée. Car oui, le numéro 34 Rouge & Bleu est en fin de contrat à la fin de ce mois de juin 2022. Selon le journaliste néerlandais, Rik Elfrink, le PSV Eindhoven serait dans la course pour attirer le jeune milieu de terrain. Une information qui avançait par ailleurs que le club hollandais serait prêt à offrir une place de premier plan dans son équipe première à Xavi Simons, chose que le PSG ne serait pas capable de lui proposer, pour le moment.

Un prêt pour s’aguerrir ?

Pour le moment, et c’est en ce sens qu’un accord pour une prolongation de contrat serait sur le point de tombé entre le PSG et son jeune joueur de 19 ans selon Fabrizio Romano. Si la prolongation était dans les tuyaux depuis un moment, celle-ci porterait sur un nouveau bail à long terme selon le journaliste italien. Ce dernier affirme que les négociations sont en « phase finale« . Si le PSV Eindhoven est aux aguets, le club devrait se voir prêter Xavi Simons dans la foulée de sa prolongation. Côté hexagonal, l’information est également et totalement confirmée par nos confrères d’RMC Sport. Une façon pour le jeune milieu de terrain de trouver le temps de jeu avec, un club qui joue le haut de tableau dans son championnat, qu’il ne trouverait pas sous les cieux parisiens, et revenir au PSG plus expérimenté.