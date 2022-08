Keylor Navas de retour à l’entraînement du PSG

Keylor Navas ne sait pas s’il sera toujours un joueur du PSG le 1er septembre prochain. Rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens par Christophe Galtier, le portier costaricain pourrait quitter Paris durant la fin de ce mercato afin de s’assurer un temps de jeu confortable en vue de la Coupe du Monde. Ces derniers jours, on l’annonce proche de rejoindre Naples. Mais les modalités de son arrivée en Italie ne sont pas claires. Paris voudrait recevoir une indemnité pour son gardien alors que le Napoli voudrait le récupérer libre de tout contrat, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG.

Navas souffrait d’une lombalgie

Toujours joueur du PSG, Keylor Navas avait manqué le déplacement à Lille le week-end dernier en raison d’une lombalgie. Mais cette dernière n’était pas grave et on expliquait que l’ancien madrilène devait reprendre le chemin de l’entraînement cette semaine. Ce mercredi, Keylor Navas a posté une photo de lui à l’entraînement sur les réseaux sociaux avec la légende suivante « heureux de revenir« et deux émojis biceps en flexion.