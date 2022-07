Le PSG possède une liste d’indésirables dont il aimerait se séparer cet été. Mais pour l’instant, aucun n’a trouvé de porte de sortie. Idrissa Gueye fait partie de ces joueurs. Même s’il aimerait rester à Paris, ses dirigeants souhaiteraient qu’il trouve un nouveau challenge. Dans cette optique, une de ses anciennes équipes aimerait le rapatrier.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Everton aurait approché le PSG au sujet de l’international sénégalais. Le milieu de terrain (32 ans) ferait partie d’une liste de joueurs qui intéresseraient les Toffes. Le journaliste spécialiste du mercato précise que les discussions en sont encore à leur début et qu’elles vont se poursuivre dans les prochains jours. Fabrizio Romano conclut en indiquant que le PSG souhaiterait vendre Idrissa Gueye le plus vite possible.

