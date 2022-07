Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 28 juillet 2022. L’élimination des Bleues face à l’Allemagne, les indésirables parisiens qui n’ont pas participé à une partie de l’entraînement, Seko Fofana et son avenir incertain tout comme celui de Pablo Sarabia…

Après l’élimination de l’équipe de France contre l’Allemagne (2-1), L’Équipe explique que les Bleus ont certes cassé le plafond de verre des quarts, qui résistait depuis dix ans, mais se sont heurtés “sur le toit en plomb” des demi-finales, avec une troisième défaite en autant de participations 1-3 contre les Etats-Unis à la Coupe du monde 2011 et 1-2 face au Japon aux JO 2012). Les filles de Corine Diacre sont tombées “sur une machine rodée, remplie de certitudes et porté par une leader charismatique et électrique.” Si les Bleues sont bien classées au classement FIFA (3e) et qu’elles sont considérées comme “la reine de la récré pendant les matches amicaux ou de qualifications, mais son autorité s’est encore diluée dans la cour des grandes. On a bien vu un changement de ton dans cet Euro, avec une nouvelle génération sans complexe prête à donner de la voix. »

Karchaoui (4/10) : Comme Périsset, elle a été en difficulté. Face à Brand, elle n’a pas pu combiner offensivement aussi efficacement que d’habitude avec Delphine Cascarino. Défensivement, elle était souvent sur les talons.

Geyoro (5/10) : Dans les intentions, la milieu de PSG a été très inspirée et a fait de bons choix durant une première période où le milieu allemand ne lui a pas laissé beaucoup d’espace. En deuxième période, elle a monté son niveau d’un cran pour apporter plus d’impact au milieu et a initié plusieurs actions dangereuses.

Diani (5/10) : Moins à son avantage qu’à l’accoutumée sur son côté droit, on l’a très peu vue passer en début de rencontre. Passée dans l’axe en fin de première période, elle a exploité parfaitement un ballon de Toletti pour provoquer l’égalisation (45e). Un excellent service pour Bacha (63e), une frappe sortie par Frohms (67e).

C’était la reprise de l’entraînement au Camp des Loges et certains éléments manquaient à l’appel, ce qui n’était pas une surprise pour le nouvel entraîneur du PSG et son staff technique. L’Equipe révèle que Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Rafinha, tous considérés comme « indésirables », n’étaient pas présents pour cette reprise. Des éléments qui étaient déjà absents de la tournée au Japon. En revanche, souvent associé à cette liste de joueurs « indésirables » Mauro Icardi a participé normalement à l’entraînement du jour.

Le quotidien sportif fait un focus sur la saison du RC Lens et évoque le cas de Seko Fofana. Le journal explique que c’est une des incertitudes chez les Sang & Or. Mais de son côté, le capitaine fait le boulot en conscience et semble serein. Mais le média s’interroge de savoir si un club européen d’envergure pourrait déposer sur la table la trentaine de millions d’euros nécessaires pour le débaucher d’ici à fin août. On rappelle que le joueur est souvent associé au Paris Saint-Germain depuis le début du mercato.

Le Parisien rapporte dans son édition du jour que Pablo Sarabia « pourrait s’avérer utile au PSG dans un rôle de doublure », et ce malgré l’intérêt de nombreux clubs. En effet, à ce jour, les trois attaquants, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Jr, sont considérés comme des titulaires dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier. Mais le joueur de 30 ans – sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2024 – pourrait avoir un rôle à jouer en sortie de banc et il compensera également le départ d’Angel Di Maria à la Juventus Turin. De plus, sa qualité de passe, son habilité technique, sa finition ainsi que ses efforts défensifs peuvent être utiles pour le nouveau coach parisien. « Un profil qui en ferait un joker idéal pour la triplette offensive. Un couteau suisse qui peut rééquilibrer l’équipe si besoin. »

Mais son avenir au PSG pourrait également dépendre de la suite du mercato des Rouge & Bleu. En effet, à l’instar d’Arnaud Kalimuendo, Pablo Sarabia possède une belle valeur marchande et intéresse certains clubs européens (dont l’Atlético de Madrid). Et face à la difficulté du board parisien à vendre ses indésirables, l’Espagnol pourrait être sacrifié afin d’apporter quelques liquidités nécessaires sur le court terme, précise LP. En attendant, le natif de Madrid est toujours un joueur du PSG et est notamment pressenti pour débuter la rencontre face au FC Nantes au Trophée des Champions afin de compenser l’absence de Kylian Mbappé pour cause de suspension.