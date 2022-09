Un intérêt du PSG pour Benjamin Pavard lors du mercato ?

Cet été, le PSG a tenu à renforcer sa défense. Sans véritable doublure la saison dernière, Achraf Hakimi a beaucoup joué. Pour doubler son poste, le club de la capitale a recruté Nordi Mukiele. Pour la défense centrale, les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à recruter. Ils pistaient en priorité Milan Skriniar. Mais l’Inter s’est montré trop gourmand pour son joueur. Invité de l’émission Rothen s’enflamme, Luis Campos a expliqué que l’international slovaque n’était pas le seul dossier exploré par les dirigeants parisiens.

Benjamin Pavard fortement convoité cet été

Selon les informations de Téléfoot, le PSG était l’un des clubs intéressés par Benjamin Pavard. L’Atlético de Madrid, Chelsea, la Juventus Turin et Manchester United étaient aussi sur les rangs. Le défenseur du Bayern Munich a vu Noussair Mazraoui et Matthijs de Ligt venir renforcer la défense bavaroise. Des arrivées qui auraient pu pousser l’international français vers la sortie. Pour Téléfoot, il a évoqué son été mouvementé. « Je me suis remis en question. J’ai eu des appels de différents clubs avec mon agent. Après, j’ai eu le coach avec qui on a parlé et avec qui on a une bonne relation. Il m’a fait comprendre que j’étais dans ses plans, que j’étais important pour l’équipe. Peut-être qu’un jour j’irais dans un de ces clubs, on sait jamais ce que le futur nous réserve. Je suis encore un an au Bayern de Munich. Après, on a le temps de se projeter.«