Très rare dans les médias, Luis Campos a accordé sa première interview dans son nouveau rôle de conseiller football du PSG. Sur le plateau de Rothen s’enflamme, le dirigeant portugais a également exprimé son insatisfaction face au mercato parisien.

Nommé il y a quelques mois au poste de conseiller football du PSG, Luis Campos doit insuffler un nouvel élan au projet des Rouge & Bleu. Pour cela, le dirigeant portugais a choisi de reformer son binôme avec Christophe Galtier afin de mener à bien cette mission. Et dès ses premiers jours dans sa nouvelle fonction, il avait pour mission de faire une révolution dans l’effectif grâce au mercato estival. Cependant, il n’est pas satisfait du mercato parisien, comme il l’a expliqué dans l’émission de RMC Sport, « Rothen s’enflamme. » Extraits choisis.

Satisfait du mercato d’été ?

« Non, on n’a pas fait un bon mercato. On a une énorme qualité dans l’effectif mais au final on n’arrive pas à la perfection. C’est toujours difficile d’avoir la perfection, mais on travaille pour être le plus proche possible. C’est bien d’avoir des joueurs de qualité, mais quand on a commencé à jouer à trois défenseurs centraux, ça nous a mis en difficulté. On n’a pas seulement parlé avec Skriniar, mais aussi avec d’autres joueurs. On n’a pas réussi à avoir le joueur qu’il nous manque. On avait 54 joueurs sous contrat et on n’a pas de seconde équipe. On a créé le groupe élite qui travaille tous les jours avec l’équipe principale. On a des joueurs exceptionnels à Paris pour intégrer le groupe. Le fair-play financier conditionne beaucoup. On a besoin de commencer à faire le dessin de notre équipe. Le fair-play financier est de plus en plus complexe. On a mis un modèle différent en place en mettant un responsable sur la partie économique et moi sur le sportif. Et les deux doivent marcher ensemble, mais on doit savoir avant que le sportif est la priorité. La partie économique ne peut pas conditionner la partie sportive. Les deux choses doivent marcher ensemble. Je pense qu’on n’a pas fait un bon mercato. La première semaine, tout le monde a attaqué parce que c’était la fin de l’exercice comptable 2021-2022. On a réussi à faire Vitinha et après on a 6-7 semaines où il ne se passe rien. Après, ça a coûté plus cher. On a été très conditionné par les clubs vendeurs. On n’a pas vendu beaucoup de joueurs et l’année prochaine, ils vont revenir. Sportivement, ce n’est pas un bon mercato. Quand on parle de gardien, c’est très clair que tu ne peux pas en avoir deux exceptionnels. C’est une décision du coach et il l’a prise. Il faut la respecter. En attaque, Kylian et Neymar aiment jouer dans la même zone du terrain,. Notre mercato n’était pas bon. Il nous manque des joueurs à des postes importants et il y a une superposition de joueurs à certains postes. »

Les joueurs doublons

« C’est important de dire que ce n’était pas qu’une question de défenseur central. il y a deux joueurs qui seront importants avec Carlos Soler et Fabian Ruiz, mais ils sont arrivés à la limite du mercato. Ils vont prendre leur temps pour comprendre l’équipe. Dans ces cas-là, on s’est mis en retard, c’est pour cela que je ne suis pas content du mercato, et je me mets dedans aussi. »

Le cas Neymar

« Non, il n’était pas sur le départ. J’ai entendu des choses qui disaient que Kylian voulait faire partir Neymar. On compte sur les trois de devant. L’année passée, Kylian était le meilleur joueur au monde, avec un Messi qui devait s’adapter et un Neymar blessé. Il a tenu l’équipe pour être champion de France. Neymar est un très bon joueur et il n’y a pas de doute sur ça. Sur toutes les rumeurs que j’ai entendu avant, il me donne tord. Il arrive tout le temps à l’heure, il est impliqué dans le projet de jeu de l’équipe et du club. »

Des discussions avec Ousmane Dembélé pendant le mercato ?

« J’aime beaucoup Dembélé, sa positon préférée c’est à gauche et avec ça, on casse notre puzzle. Notre triangle offensif, il est à l’envers. Mbappé en pointe haute et les deux autres en soutien. On ne joue pas avec des ailiers. C’était peut-être une erreur du passée de prendre des grands joueurs qui jouent au même poste. »

Ce qui a été promis au niveau sportif à Mbappé au moment de sa prolongation

« C’est grâce au président (Nasser al-Khelaïfi) qu’on a encore Kylian Mbappé au PSG. On a promis la construction d’une grande équipe, mais on n’a jamais parlé de noms de joueurs. Dans cette construction d’équipe, il y a un 9 de référence qu’on n’a pas pris. On peut avoir une quatrième star, un attaquant très costaud, sans prendre en compte les égos. On veut avoir une équipe. On doit avoir des plans B qui font que l’équipe peut jouer de façon différente à certains moments. On peut avoir 4 stars devant sans qu’ils jouent ensemble. L’objectif est que le PSG gagne (…) J’apprécie beaucoup Mbappé, je le connais depuis ses 14-15 ans, mais Kylian sait très bien son rôle et moi je connais le mien. Si je suis au PSG, c’est que j’ai le C.V nécessaire. »

Va-t-il rester longtemps au PSG

« Moi, j’ai un contrat de trois ans, c’est le contrat que j’ai demandé. Mais ce n’est pas que moi qui décide. Moi, je suis au PSG avec la conviction que l’on peut faire un travail extraordinaire. Après, il faut savoir si on est tous dans la même direction. »

Veut-il prolonger Messi et Ramos

« Je suis content avec le niveau de Ramos cette année. J’ai travaillé avec lui au Real et je le connais très bien comme joueur et personne. Il va faire une très bonne saison. Il progresse et s’il continue à être performant pourquoi pas continuer avec lui. Messi ? Je suis très content de lui. Moi, j’ai demandé, si possible, qu’il reste avec moi pendant mes trois ans au PSG. »