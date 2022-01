Pour Didier Roustan, Icardi est encore vendable

Mauro Icardi sera-t-il toujours un joueur du PSG avant la fin du mercato hivernal (31 janvier à 23h59) ? Sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2024, l’Argentin n’est pas un titulaire indiscutable du PSG et connaît de nombreuses difficultés depuis plusieurs mois. Cependant, l’attaquant de 28 ans garde une certaine cote en Italie où la Juventus Turin est intéressée par son profil. Si les dirigeants parisiens sont ouverts à un départ pour un transfert sec, le club italien privilégie plutôt un prêt du numéro 9. De plus, de nombreux obstacles peuvent compliquer le dossier Icardi comme le transfert pas encore amorti par le PSG (acheté plus de 50M€ à l’été 2020), le salaire du joueur (800.000 euros mensuels environ selon L’Equipe) et les demandes des Rouge & Bleu (environ 30M€). Cependant, pour Didier Roustan, Mauro Icardi reste encore vendable, mais cela dépendra surtout de sa motivation.

« Déjà, il faut discuter et savoir ce qu’il veut. Sa femme a une certaine influence en Italie où elle était une journaliste star. Si Icardi n’avait jamais joué en Italie, je t’aurais dit que ça allait être compliqué. C’est vrai qu’à l’Inter, il a réussi des choses et c’est vrai que la Juventus est en train de recoller (au classement) et n’est pas loin de la Ligue des champions. Et la Ligue des champions, ça te rapporte au moins 30M€ ou un peu plus. Icardi, ça n’a pas été une réussite au PSG, mais d’un autre côté il y a Mbappé et Neymar qui vampirisent un peu les choses. On a vu sur certains matches que c’est un joueur qui est opportuniste, c’est un joueur de surface et qui peut remiser. Il joue un match toutes les cinq rencontres. C’est vrai qu’il y a les histoires de télénovelas », a déclaré Didier Roustan sur le plateau de L’Equipe du Soir. « Je pense qu’il est vendable. Il faut une discussion pour voir sa motivation et s’il est prêt à faire des sacrifices ou des choses comme ça. Je ne pense pas que ce soit un joueur qui est complètement terminé. Il peut se relancer. Ça dépend des motivations des uns et des autres, et du PSG, s’ils veulent être gourmand ou non. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de jeu, donc pour moi il est vendable. »