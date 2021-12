Auteur d’un début de carrière tonitruant avec l’Ajax Amsterdam, et notamment une campagne de Ligue des Champions exceptionnel lors de la saison 2018-2019, Matthijs de Ligt a tout de suite été placé comme l’un des futurs meilleurs défenseurs centraux du monde. À l’été 2019, il était convoité par les plus grands clubs d’Europe, et notamment le PSG. L’international néerlandais (22 ans) était même tout proche de signer avec les Rouge & Bleu mais il a finalement décidé de rejoindre la Juventus de Turin.

En Italie, il n’a pas été un titulaire indiscutable durant ses premières années et cette situation l’agaçait. Depuis le retour de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus cet été, il est l’un des piliers du onze de la Vieille Dame. Mais malgré cela, il aurait des envies d’ailleurs, lui qui est encore sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en juin 2024. Son agent – Mino Raiola – très bavard ces derniers temps, a évoqué l’avenir de son joueur et ses possibles destinations l’été prochain. « Je pense que nous connaissions tous les clubs dans lesquels Matthijs pourrait aller, avance l’agent dans une interview accordée au média néerlandais NOS. Pendant l’été, nous devons voir s’il y a des clubs sur le marché. Cela peut être la Premier League, mais aussi le FC Barcelone, le Real Madrid ou le PSG.«